高雄槍擊小黃運將案 警不到24小時偵破

2019-02-11 13:21

〔記者蘇福男／高雄報導〕昨天大年初六春節年假最後一天，高雄橋頭區經武路段傳槍響，李姓計程車司機背部遭人開4槍，倒臥人行道血泊中奄奄一息，岡山警方今天上午循線逮捕羅姓嫌犯，案發不到24小時宣布破案，羅嫌供稱，搭車途中與李姓運將聊天，因不滿李男取笑他經濟差，又在下車開門要小解時，李男誤會他搭霸王車，兩人發生口角拉扯意外開槍。

羅嫌（49歲）向警方供稱，昨天（10日）上午7點多在左營區攔搭李姓運將（56歲）的計程車，準備前往橋頭區找朋友，途中兩人聊天，李姓運將取笑他經濟差，讓他心生不滿，因而發生口角，8點30分車子行經橋頭區經武路段時，他要求李男停車讓他下車小解，李男懷疑他藉故不付車資搭霸王車，兩人在打開車門之際發生肢體拉扯。

羅嫌一氣之下，從隨身包包拿出1把改造手槍，朝李姓運將背部開4槍，李男中槍後血流如注，逃到一旁的人行道倒臥血泊中奄奄一息，羅嫌則開走計程車，將車子棄置在附近的橋頭糖廠後，轉搭捷運至南岡山站終點站，再轉搭計程車逃亡。

案發後，岡山警分局與刑警大隊、刑事警察局南部打擊犯罪中心立即成立專案小組偵辦，經調閱路口監視器，發現有槍砲、毒品等前科的羅男涉有重嫌，因此加強清查羅嫌可能藏匿處所。

今天上午7點40分左右，羅嫌前往永安區一處廟宇拜拜，專案小組獲報立即趕往查緝，羅嫌坦承犯案，警方從他隨身包包起獲作案改造手槍1把、彈匣2個及子彈16發，全案除依殺人罪及違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送橋頭地檢署偵辦外，警方並繼續追查羅嫌的槍枝來源；至於身中4槍的李姓運將，開刀取出彈頭尚未脫離險境，還在加護病房治療觀察中。

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