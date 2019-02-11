她燒炭欲尋短被濃煙大火嚇跑 嗆傷鄰居吃上公共危險官司

2019-02-11 13:15

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名林姓女子因受不了朋友酸言酸語，半夜在租屋處燒炭尋短，卻引發大火濃煙，林女嚇壞逃出房外，並打電話向友人求救，驚動消防隊前來撲滅火勢，但濃煙嗆傷2名楊姓鄰居，火勢並燒毀林女租屋處裝潢與家具、電器用品，高雄地院一審依失火致生公共危險罪，判她拘役30日，如易科罰金需繳3萬元。可上訴。

判決指出，林姓女子去年5月25日23時20分許，因受不了朋友酸言酸語，在新興區租屋處套房內傳簡訊給莊姓男性友人，稱「活得很膩了、沒有朋友並活得很累」等語，莊男回覆「隨便你」，林女就表示要自殺，莊男感覺不對，一直撥打電話給林女，林女不接聽電話，莊男就前往林女租屋處，按門鈴，都沒有人應門。

未料，林女竟在屋內燒炭尋短，將木炭數塊置於塑膠臉盆內點燃蠟燭後放在客廳桌上，隨後林女昏沈入睡，沒想到塑膠臉盆燒起來火勢擴大，林女被高溫驚醒而逃出房間外，並打電話向莊男求救。

幸虧消防隊獲報趕至現場滅火，惟已燒燬房間內家電、傢俱及天花板、隔間、廁所等裝潢，濃煙並造成2名楊姓鄰居分別嗆傷、一氧化碳中毒。

案經新興警分局報告高雄地檢署檢察官偵查，將林女依公共危險罪嫌起訴。

高雄地院審理，林女坦承當天要燒炭尋短，不慎引發火災。林女的莊姓友人也證稱，當天凌晨他按林女電鈴無人應答，準備要離開時，林女撥打電話給向他求救，那時約是凌晨2時16分許，莊男因此再次上去該樓層，發現林女蹲在家門口鞋櫃旁邊，他往房內觀看，看見沙發在燃燒，屋內都是煙霧，他無法進入，後來林女自己走安全梯離開，他也下樓離開。

林女燒炭尋短雖從鬼門關前撿回一命，但引發火災，先後與遭嗆傷的楊姓鄰居和解撤告，並陸續賠償房東財損，法官認為林女並非蓄意縱火燒毀建物，而是燒炭不慎失火，且審酌林女持續因憂鬱症就診，僅依失火致生公共危險罪，判她拘役30日，如易科罰金需繳3萬元。可上訴。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/