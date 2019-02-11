新春團拜 法務部長：酒駕致死刑責加重將儘快修法

法務部新春團拜中，表演節目氣氛熱烈，法務首長均與會同歡，右三為部長蔡清祥，右二是檢察總長江惠民、右一是高檢署檢察長王添盛、左一是司法官學院院長蔡碧玉（女）。（記者楊國文攝）

法務部新春團拜中，表演節目氣氛熱烈，法務首長均與會同歡，右三為部長蔡清祥，右二是檢察總長江惠民、右一是高檢署檢察長王添盛、左一是司法官學院院長蔡碧玉（女）。（記者楊國文攝）

2019-02-11 13:11

〔記者楊國文／台北報導〕法務部今上午熱鬧開工，新春團拜活動請來由更生人組成的樂團獻唱歌曲「向前行」，大為提振員工士氣，法務部長蔡清祥要求所屬「動起來」，快速回應民意對法務部的期待，他也針對過年前多起酒駕造成重大傷亡等事強調，修法加重酒駕刑責以遏止酒駕歪風、研擬同婚專法等重大議題都已獲致初步共識，將儘快修法回應國人期待。

法務部這項新春團拜是於今日上午10時30分在法務部1樓大廳舉行，法務部長蔡清祥及所屬機關首長如檢察總長江惠民、高檢署檢察長王添盛、台北地檢署檢察長邢泰釗、新北地檢署檢察長朱兆民、調查局長呂文忠、廉政署長鄭銘謙、司法官學院院長蔡碧玉等人均與會，法務部員工互道「新年快樂」聲不斷，洋溢一片喜氣氣氛。

團拜活動由「夢啟動更生樂團」獻唱台語歌曲「向前行」揭開序幕，接著由法務部、高檢署、台北地檢署同仁組成的熱舞社表演，將活動帶向高潮，部長蔡清祥不改作風明快的個性，僅致詞三分鐘即結束，接著發給同仁巧克力金幣的紅包，造成一陣轟動，同仁爭相索取討吉利後落幕。

司法院也於上午11時於3樓大禮堂舉行新春團拜，院長許宗力致詞期許各法院對審判應更妥適、周延，以回應民眾對司法改革的期待。

過年前夕，接連發生酒駕撞死人悲劇，尤其是台中市短短11天內接連發生2起重大的酒駕事故，奪走5條無辜性命，引發社會譁然，及廣大民怨，法務部在2月4日除夕當天，宣示研擬「酒駕致死」刑責，將朝「故意殺人」方向修法，也將與交通主管機關研議車輛加裝酒精鎖，預防酒駕者上路。

  • 法務部長蔡清祥發內有巧克力金幣的紅包給法務部同仁造成瘋搶情形。（記者楊國文攝）

    法務部長蔡清祥發內有巧克力金幣的紅包給法務部同仁造成瘋搶情形。（記者楊國文攝）

  • 法務部長蔡清祥今在新春團拜發給同仁內有一枚巧克力金幣的「金豬報喜」紅包。（記者楊國文攝）

    法務部長蔡清祥今在新春團拜發給同仁內有一枚巧克力金幣的「金豬報喜」紅包。（記者楊國文攝）

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