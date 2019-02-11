新春團拜 法務部長：酒駕致死刑責加重將儘快修法

2019-02-11 13:11

〔記者楊國文／台北報導〕法務部今上午熱鬧開工，新春團拜活動請來由更生人組成的樂團獻唱歌曲「向前行」，大為提振員工士氣，法務部長蔡清祥要求所屬「動起來」，快速回應民意對法務部的期待，他也針對過年前多起酒駕造成重大傷亡等事強調，修法加重酒駕刑責以遏止酒駕歪風、研擬同婚專法等重大議題都已獲致初步共識，將儘快修法回應國人期待。

法務部這項新春團拜是於今日上午10時30分在法務部1樓大廳舉行，法務部長蔡清祥及所屬機關首長如檢察總長江惠民、高檢署檢察長王添盛、台北地檢署檢察長邢泰釗、新北地檢署檢察長朱兆民、調查局長呂文忠、廉政署長鄭銘謙、司法官學院院長蔡碧玉等人均與會，法務部員工互道「新年快樂」聲不斷，洋溢一片喜氣氣氛。

團拜活動由「夢啟動更生樂團」獻唱台語歌曲「向前行」揭開序幕，接著由法務部、高檢署、台北地檢署同仁組成的熱舞社表演，將活動帶向高潮，部長蔡清祥不改作風明快的個性，僅致詞三分鐘即結束，接著發給同仁巧克力金幣的紅包，造成一陣轟動，同仁爭相索取討吉利後落幕。

司法院也於上午11時於3樓大禮堂舉行新春團拜，院長許宗力致詞期許各法院對審判應更妥適、周延，以回應民眾對司法改革的期待。

過年前夕，接連發生酒駕撞死人悲劇，尤其是台中市短短11天內接連發生2起重大的酒駕事故，奪走5條無辜性命，引發社會譁然，及廣大民怨，法務部在2月4日除夕當天，宣示研擬「酒駕致死」刑責，將朝「故意殺人」方向修法，也將與交通主管機關研議車輛加裝酒精鎖，預防酒駕者上路。

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