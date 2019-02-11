當街熊抱正妹摳抓下體 UNIQLO日籍店長判刑10月定讞

2019-02-11 12:58

〔記者張文川／台北報導〕日本知名平價服飾UNIQLO日籍男店長原田剛彥，5年前晚間，在新北市板橋區尾隨23歲的長髮正妹，從後方熊抱猥褻，正妹痛哭指控原田「用雙手猛摳挖我的下體，噁到爆！」；高等法院去年7月依強制猥褻罪判原田10月徒刑，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

判決指出，2014年8月13日晚上9時，37歲的原田搭乘板南線捷運，鎖定一名長髮、身材高挑的23歲正妹，一路尾隨她出捷運新埔站，9時許在萬板路人行道當街突襲她，從背後熊抱，雙手猥褻下體，她嚇得驚聲尖叫。

原田得逞後趕緊往回跑，正妹只看到男子身著格子襯衫，右肩背包包狼狽逃走的身影，正妹不敢繼續追，拿著手機對原田拍照，但只拍到模糊的影像。正妹返家後不斷哭泣，直到10點父親返家，正妹才邊哭邊發抖告訴父母，由母親陪同報警。

警方調閱監視器查出，色狼竟是UNIQLO台灣北區某分店的日籍店長原田剛彥，移送檢方後，依強制猥褻罪起訴。一、二審審理時，原田否認涉強制猥褻罪，辯稱是要去買DVD，找不到店家，擔心妻子久候，才會跑回新埔站。

原田不否認監視畫面中人是他，被害人偵審時對於當晚受害情形、犯罪手法陳述均一致，3名處理警員也都稱她報案時驚恐一直哭泣，能具體描述被告是個穿著格子襯衫，右手背著黑色包包，所指被告身型始終一致，一、二審都判原田10月徒刑，最高法院今駁回原田上訴，全案確定。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/