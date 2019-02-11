苗警搜索職業賭場 自裝監視器露餡躲不掉

2019-02-11 12:41

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣警局督察科及刑警大隊等單位，昨晚深夜持搜索票前往苗栗市一處民宅搜索職業賭場，當警方破門進入，賭桌上已空無一物，均否認聚賭，但眼尖的警方發現有自裝監視器，聚賭過程「全都錄」，警方查扣天九賭具及賭資55萬多元，今天依賭博罪及社會秩序維護法將負責人、把風及15名賭客送辦。

警方調查，苗栗縣警局督察科接獲線報指苗栗市一處民宅，有年輕入出入，疑趁農曆春節期間經營職業賭場，昨晚深夜11點，動員20多名警力持苗栗地方法院搜索票前往搜索。

大批警力趕抵時，因二樓喇叭鎖被破壞，一時間無法進入，警方隨後破門而入，惟員警進入時，裡面有18名男女聚集，但賭桌上空無一物，在場人士均狡賴否認聚賭。

但眼尖的幹員發現，內部裝有監視器，一調閱，聚賭過程「全都錄」，讓在場人員難以狡辯；警方查扣天九及筒子等賭具，查扣賭資55萬6千多元、抽頭金9千多元、帳冊、帳單、無線電等物。

警方查出，31歲的林姓男子為賭場主持人，他聘用胡姓男子把風，現場有15名男女參與聚賭，主要是玩天九牌，押注從數百元到數千元不等，每千元抽頭30元。

林男供稱，從2月1日承租民宅開始經營賭場，每天從晚上9點賭到清晨5點，獲利共約10萬元，係臨時起意經營，賺過年財。

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