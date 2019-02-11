被女員工當「爸」 餐廳老闆卻摸她大腿、下體

2019-02-11 12:35

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市一名離婚女子到某餐廳應徵行政人員，被提拔為櫃台經理，原對簡姓老闆的拔擢心存感激，私下並把簡男當「爸爸」看待，未料，簡男心懷不軌，前年趁2人在辦公室獨處時竟伸狼爪，對該名女經理襲胸、還從大腿摸到下體，被害人怒斥「老闆，你很過分！」後逃出，事隔10日離職並提告，高雄地院一審，簡男否認犯行，但不被法官採信，依利用機會猥褻罪，將他判刑6月，如易科罰金18萬元。可上訴。

判決指出，高雄市某餐廳簡姓負責人，自2016年6月間起僱用甲女（化名）在該餐廳擔任櫃台經理，負責訂餐、點收零用金等業務，未料，2017年3月10日上午9時後某時許，甲女在餐廳辦公室處理餐廳業務而與簡姓老闆獨處時，簡男先作勢欲坐在甲女大腿上，而以臀部碰觸甲女大腿，甲女見狀起身閃躲卻置身死角，而簡男則順勢坐在辦公椅上，甲女為離去故要求簡男讓開，簡男卻表示甲女可自其座椅前方與辦公桌間之狹小空間離開，甲女無奈曲從，在跨過坐在辦公椅上之簡男身前時，簡男即伸手撫摸甲女左大腿內側，並順勢向上撫摸按壓甲女陰部猥褻，甲女因受驚嚇當場大叫並逃離。

案經甲女訴由高雄地檢署檢察官偵查起訴。

高雄地院審理時，簡男雖坦承甲女大叫說「老闆，你很過份」然後就跑出去，但矢口否認有上開犯行，並反咬甲女欠他11萬元，並於3月20日起無故曠職，亦未清償借款，故捏造遭被告不當身體接觸之說詞，並指甲女在其所稱的2017年3月10日案發後，尚持續正常上班，在其離職後方至地檢署提告，其說詞可議。

不過，被害女員工泣訴，她需要工作，也把被告當「爸爸」看待，為了要工作，才在發生這件事後，還是持續有上班，一直到當月19日她想要向簡男請假去看病，簡男竟說「怎麼可以把一家店放下」，她才決定離職。加上有其他女員工證稱，聽到甲女怒斥「老闆你很過分」就跑出辦公室，法官採信被害人說詞，依利用機會猥褻罪，將簡男判刑6月，如易科罰金18萬元。可上訴。

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