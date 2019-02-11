遛狗男摸9歲女童胸 判刑又判賠

2019-02-11 12:16

〔記者溫于德／台北報導〕北市一名男子前年遛狗時行經內湖一間洗衣店，見年僅9歲的女童獨自在內，竟上前觸摸胸部。男子到案後雖否認性騷擾，辯稱「只有摸到女童包包」，仍被認定觸犯成年人故意對兒童意圖性騷擾，判刑3月，得易科罰金9萬元確定；至於民事，法官近日再依女童所求，判應賠償3萬元，可上訴。

2017年11月26日早晨7時許，男子見女童獨自一人在洗衣店內，假裝牽狗到面前，再伸手觸摸胸部，事後遭報警處理。

否認性騷擾的男子強調「我只有碰到女童的後背包」；律師則說，女童事發後對於當事人是用左手或右手碰她？後來又如何告知安親班老師？事發前是否見過當事人？前後說法不一，且依現場監視器錄影畫面，均不足以認定男子有性騷擾情形。

然而，女童在院方審理與檢方偵訊所說均獲法官採信；女童說，當天天氣很冷，想拿鉛筆盒內的零錢去投飲料，但因找不到零錢，先在洗衣店內待一下，但男子進到店內竟伸左手摸她的胸部，後來是安親班同學經過，才趁機逃跑，也有告訴安親班老師。

法官認為，女童年紀小，對於空間、時間的掌控及描述能力，本來就不如成年人精準，且法院審理時距案發當下已近7個月，自然難以強求年幼女童前後說法一致。反觀，男子在警詢時先供稱，回家路上會進去洗衣店看一下，不小心、不注意碰到女童包包；偵訊時又說，當下是牽狗去尿尿，準備進洗衣店買飲料，碰到女童包包是為了講話等語；審理時再說，當天伸手有碰到包包的肩帶，但不記得為何而碰；在數度變更說法情況下，無法採信其說詞。

一審依法判男子3月徒刑，得易科罰金9萬元；案經上訴，遭駁回定讞。

民事部分，女童家長代為指出，女兒事後不敢再獨自上學，整天擔心再碰到該男子，生活作息已遭打亂，因此請求精神慰撫金3萬元；男子則未替自己辯駁。

案經法官審理，近日審結，判男子應賠償女童3萬元。

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