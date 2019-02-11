違建隔22雅房阻逃生 死亡火警二房東被起訴

2019-02-11 12:02

〔記者黃捷／台北報導〕北市八德路四段1棟出租公寓前年12月發生火警，1名女房客逃生不及被燒成焦屍，檢、警、消調查發現是李姓房客使用的電磁爐爆炸起火，另汪姓二房東在4、5樓違建60多坪，並以木板隔成22間雅房，阻礙逃生，兩人均有過失，台北地檢署今依過失致死罪起訴。

這起火警發生在2017年12月5日晚間，地點雖在消防八德分隊對面，但因隔間都是木造材質，火勢蔓延迅速，儘管及時救出7名房客，但清理火場時，仍在4樓通往5樓的樓梯口發現女房客的焦屍。

消防調查後，發現李男當時正以電磁爐加熱中藥湯喝，沒關閉就離開房間去上廁所，途中又碰到其他房客，在走廊間閒聊，就在此時電磁爐爆炸，認定是起火原因。

檢警調查更發現，吳姓屋主將4樓及5樓頂加租給汪男後，汪男竟又隔成22間雅房，每月額外再賺5萬，而隔間顯然也有影響逃生路線。

汪、李2人案發後被通知到案，檢察官複訊後諭令汪男5萬交保，李男則無保請回，全案歷經1年多偵查，最終認定兩人均有過失，導致火災造成傷亡，今依過失致死罪起訴。

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