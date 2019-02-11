警察衝很快！2位80多歲老婦買菜過平交道…警鈴大響

2019-02-11 11:58

〔記者吳昇儒／基隆報導〕鐵路警察局台北分局七堵派出所長謝永明與警員黃兆平，分別在上個月底及2月初，前往基隆市成功路平交道巡視時，發現兩名80餘歲的婦人，在警鈴響起、警示燈閃爍、遮斷器徐徐放下時，仍在鐵道上，立刻向前將婦人帶離出平交道安全處，讓列車安全通過，減少行車事故發生。謝所長也呼籲民眾，通過平交道時應停看聽，並迅速通過。

婦人則向警方表示，因為行動較為緩慢，通過平交道時，突然聽到鈴聲，當時不知道該怎麼辦，還好有人幫忙，才沒發生危險。

鐵路警察局指出，該平交道鄰近菜市場，人車往來頻繁，也常有車輛為貪圖一時之快，闖越平交道非常危險，呼籲民眾通過該處，務必小心。

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