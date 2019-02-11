收假開工前找回失竊愛車 車主妻這麼做 警倍感窩心

2019-02-11 11:34

〔記者王俊忠／台南報導〕2月10日清晨近7點許，台南市第六分局警方執行肅竊勤務時，查獲1名50歲的女性機車竊盜現行犯，警方依法偵辦並發還機車給失主，原丟車的男車主對能在收假開工前找回愛車，喜出望外，車主的太太並到六分局臉書留言感謝警方。

警方調查，50歲梁姓女竊嫌平日無業，有詐欺、毒品、竊盜等前科，住在安南區海佃路附近，平時常在市區閒晃。8日早上她經過市區國花大樓前，發現騎樓下有1輛機車鑰匙沒有拔走，就下手偷走，作為代步用，10日早上她騎贓車外出，眼尖的員警見她有些年紀、打扮邋遢，卻騎很新潮的機車，頗不相稱，即查尋車牌赫見是失竊的機車，立即攔查、依竊盜現行犯逮捕送辦。

余姓失主告訴警方，他在南科工作，月收入僅約2、3萬元，這輛遭竊的125cc機車是4年前購入，當時花5萬元購買。8日當天他騎車到國花大樓附近打撞球、一時疏忽，忘了拔走鑰匙，沒想到機車就這麼被偷。

車主心想收假後準備上班，沒有交通工具很不方便，準備再花6萬元買新車，想到新春開工要先破財，心情盪到谷底，還好兩天後就接到警方通知找回愛車，很意外失竊2天的車子能馬上找回來。車主太太也到分局臉書留言：「謝謝第六分局熱心、辛苦的員警，讓我們在收假前尋回車子，感恩」，對員警熱心服務辦案留下深刻好印象。

市警六分局表示，小偷最大剋星是「怕花時間、怕麻煩」。民眾停放車輛時，別忘了隨手帶走鑰匙，以免成為宵小覬覦對象，如預算許可，最好能加裝大鎖或其他安全設施，對自己愛車安全更有保障。

  • 機車遭竊的車主妻子到南市警六分局臉書留言感謝警方協助尋回愛車。（記者王俊忠翻攝）

    機車遭竊的車主妻子到南市警六分局臉書留言感謝警方協助尋回愛車。（記者王俊忠翻攝）

  • 警方查獲梁姓女竊嫌（左）偷走的機車。（記者王俊忠翻攝）

    警方查獲梁姓女竊嫌（左）偷走的機車。（記者王俊忠翻攝）

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