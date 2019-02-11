收假開工前找回失竊愛車 車主妻這麼做 警倍感窩心

2019-02-11 11:34

〔記者王俊忠／台南報導〕2月10日清晨近7點許，台南市第六分局警方執行肅竊勤務時，查獲1名50歲的女性機車竊盜現行犯，警方依法偵辦並發還機車給失主，原丟車的男車主對能在收假開工前找回愛車，喜出望外，車主的太太並到六分局臉書留言感謝警方。

警方調查，50歲梁姓女竊嫌平日無業，有詐欺、毒品、竊盜等前科，住在安南區海佃路附近，平時常在市區閒晃。8日早上她經過市區國花大樓前，發現騎樓下有1輛機車鑰匙沒有拔走，就下手偷走，作為代步用，10日早上她騎贓車外出，眼尖的員警見她有些年紀、打扮邋遢，卻騎很新潮的機車，頗不相稱，即查尋車牌赫見是失竊的機車，立即攔查、依竊盜現行犯逮捕送辦。

余姓失主告訴警方，他在南科工作，月收入僅約2、3萬元，這輛遭竊的125cc機車是4年前購入，當時花5萬元購買。8日當天他騎車到國花大樓附近打撞球、一時疏忽，忘了拔走鑰匙，沒想到機車就這麼被偷。

車主心想收假後準備上班，沒有交通工具很不方便，準備再花6萬元買新車，想到新春開工要先破財，心情盪到谷底，還好兩天後就接到警方通知找回愛車，很意外失竊2天的車子能馬上找回來。車主太太也到分局臉書留言：「謝謝第六分局熱心、辛苦的員警，讓我們在收假前尋回車子，感恩」，對員警熱心服務辦案留下深刻好印象。

市警六分局表示，小偷最大剋星是「怕花時間、怕麻煩」。民眾停放車輛時，別忘了隨手帶走鑰匙，以免成為宵小覬覦對象，如預算許可，最好能加裝大鎖或其他安全設施，對自己愛車安全更有保障。

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