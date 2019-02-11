渣男姦淫美少女 被逮還嗆「讓妳身敗名裂」

2019-02-11 11:39

〔記者楊國文／台北報導〕張姓男子透過線上遊戲認識年僅14歲美少女小玲（化名）並交往，竟5度利用週六、日深夜潛入她的房間作愛，不料張男第5度完事後竟呼呼大睡，被小玲家人發覺，使其姦淫少女犯行曝光，事發後他還放話說，若不聽話，將讓小玲身敗名裂；高等法院以5個「與14歲以上、未滿16歲女子性交罪」判張3年徒刑。

2016年7月，20歲的張男透過線上遊戲「魔王與公主」認識將升上國二的美少女小玲，張以臉書、LINE、IG等通訊軟體對她展開猛烈追求而成為男、女朋友。

判決指出，張男覬覦小玲美色，雖明知2016年11月她才剛滿14歲，竟於在該月某一個週六深夜潛入她的房間幽會，並發生性關係，清晨時，張男則趁小玲家人都在睡夢中而溜之大吉。張男因食髓知味，於2016年12月起至2017年6月間，又3度如法泡製和小玲性交，她的家人均毫不知情。

2017年7月16日的週日深夜，張男第5度潛入小玲房間約會並性交，完事後，張男倒頭就睡。週一天亮時，小玲趕著上學，但張男一直賴床叫不醒，她叮嚀張男表示「趕快起床」等話後就上學。不料，小玲祖母進入小玲房間要整理被褥時，赫然發現躺著光溜溜的張男，全案因此曝光，小玲父親堅提告訴。

張男為逃避刑責，竟放話給小玲說「若不聽我的話，妳的同學都會知道我們作愛的事」，小玲因身心受創而轉學、搬家。

檢方偵查、士林地院審理時，張男堅稱和小玲只有5次性交，但小玲啜泣指控張男說謊，稱2016年11月至2017年7月16日為止，張男幾乎每個週末潛入她的房間都有性交，「性交次數一定超過5次」；士院認定張男、小玲有5性交，每罪判7月，判合併應執行2年2月。檢方不服，上訴高等法院。

高院認定，張男利用小玲年幼無知而5度姦淫，讓她身心受創，且一審未考量張男犯後一再對她放話、騷擾等行為，每罪改判10月，故加重改判為3年徒刑，可上訴。

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