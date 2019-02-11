老翁泳池心肌梗塞溺水 救生員12分鐘才發現救治太慢了

2019-02-11 11:18

［記者楊政郡／台中報導］台中市沙鹿區寶成游泳池，2017年9月27日發生75歲楊姓泳客，疑因心肌梗塞在SPA池溺水12分鐘才被發現，送醫後仍因中樞神經休克、多重器官衰竭死亡，檢察官認為泳池救生員負有較高注意義務，楊姓泳客雖因心肌梗塞昏迷而溺水，但救生員卻12分鐘才發現並進行救治，有施救太慢的過失，此案雙方賠償金談不攏，檢方依業務過失致死起訴3名救生員。

起訴書指出，鄭男為寶成游泳池副理兼救生員，負責游泳池救生員值班及調度，黃與潘兩人則是當天值班救生員，2017年9月27日下午2時，3名救生員在救生哨換班及投藥、施行水質控管，沒有注意到楊姓泳客在SPA池內，在2時17分已發生溺水，頭部已沉入水中沒有動作，遲至2時29分有泳客發現呼喊，救生員也才發現並進行施救，消防人員事後到場將楊姓泳客送醫，經過3天的救治，因心肌梗塞、腦梗塞，導致溺水及缺氧性腦病變併發肺炎，最後因中樞神經性休克，併多重器官衰竭而死亡。

鄭姓副理供稱，當時正值下午2時換班時間，他們3名救生員都在救生哨換班及投藥、施行水質控管，有泳客反映才發現楊姓泳客溺水，其他兩救生員也表示當時確實在進行水質交接。

檢察官認為，楊姓泳客雖因心肌梗塞昏迷而溺水，據法醫研究所報告，楊姓泳客如能在發生心肌梗塞，頭部沉入水中，短時間內就被發現救起，雖有慢性疾病還是有生還可能，救生員卻12分鐘才發現並進行救治，有施救太慢的過失。

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