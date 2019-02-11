熱湯潑議員詹江村 前議員吳寶玉被訴、檢建請加重其刑

2019-02-11 11:17

［記者鄭淑婷／桃園報導］曾有恐嚇、賭博前科的58歲前桃園縣議員吳寶玉，去年8月29日中午12點多，到桃園市議會地下1樓用餐，卻突然拿起一碗熱湯，從背後突襲國民黨籍市議員詹江村，將整碗湯從他的頭上淋下，詹江村驚覺起身查看時，吳寶玉又盛了第2碗湯朝他臉部潑灑，就在吳寶玉準備第3次襲擊時，詹江村揮拳反擊，事後詹江村對吳寶玉提出傷害、公然侮辱告訴，桃園地檢署檢察官日前偵結，從一重傷害罪起訴吳寶玉，由於吳寶玉有前科、屬累犯，檢方也建請法院依法加重其刑。

潑湯案發生時，桃園市長鄭文燦、桃園市議會議長邱奕勝及多位媒體都在場目擊，全案鬧得沸沸揚揚，據悉，衝突起因是因詹江村在臉書直播財政局長歐美鐶買賣房屋案件，陳情民眾投訴有人介入喬事情，詹江村在直播中直接點名，此人就是「市政顧問吳寶玉」，因此引發吳寶玉不滿，趁進入市議會用餐時潑湯。

詹江村遭到連續潑湯後，由於熱湯裡有油、鹽，經醫院驗傷兩眼有輕度灼傷性角膜炎，並認為吳寶玉公然潑湯已對他的人格有所侵害，因此提告傷害、公然侮辱。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/