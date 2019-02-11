開學日宜警全員出動護童 家長心安：有警察在真好！

2019-02-11 10:51

〔記者張議晨／宜蘭報導〕家長安啦！宜蘭縣各級學校今天開學，宜蘭縣政府警察局今起啟動護童勤務，不僅各路口有警方導護，還有貼心警察「姊姊」牽起學童小手，保障過馬路安全，讓許多家長放下心中大石直呼「有警察真好！」

今天為開學日，校門口恢復以往人潮、車潮熱鬧景象，為維護學童上學安全，宜蘭縣警方今早7點到各級學校為學童做導護，不僅在路口宣導交通安全，還有貼心警察「姊姊」、「哥哥」牽起學童小手過馬路，為校園安全注入強心針。

警方表示，即日起婦幼警察隊、各分局都會落實「護童勤務」，協同校方守護學童安全，保護學童遠離危害，也提醒家長經過學校周邊路口時，應放慢車速，確保孩子上學、放學安全。

警方強調，開學後上、放學時段均會加強巡邏，巡察校園周邊，若學校有需要，也會到校宣導交通安全，喚起學童危機意識，並教導學童應變處置方式，減少並降低遭到危害的可能及傷害。

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