假證書應徵當鋪職員 「狸貓換太子」掉包鑽戒

2019-02-11 10:14

［記者楊政郡／台中報導］陳男到當鋪上班才一個多月，連續以「狸貓換太子」手法，把店內1克拉真鑽戒2顆（各值約19萬餘元），以假鑽戒調包，拿去以不到半價出售牟利13萬元，花用一空，當鋪老闆發現後提告，又發現陳還偽造崑山大學的畢業證書來應徵，台中地院依偽造文書及業務侵占判1年5月，緩刑4年，應接受法治教育3場，並提供義務勞務160小時。

台中地院判決書指出，陳男本身高職肄業，夜市擺攤為業，2018年6月在家偽造一份崑山科技大學畢業證書，視覺傳達設計系修業期滿成績及格准予畢業，授予藝術學學士畢業證書，證書持向某當鋪應徵，順利錄取後，陳在同年7月26日，趁其他店內同仁上洗手間，將店內價值19萬餘元的1克拉鑽戒藏在褲袋裡，再以店內標籤裝在自備假鑽戒與之調換。

下班後將真鑽石戒指攜往台中市精誠路某鑽石收購商變賣。

同年月28日又以同樣手法，再次盜取店內價值19萬2800元的1克拉鑽戒，同樣拿去變賣，2顆變賣13萬元花用一空。

但假鑽戒在內行人一看就露出馬腳，當鋪老闆發現在質問時，陳男避不見面，進一步查出他的畢業證書也是偽造的，一並提告。

陳男坦承犯行，審理期間並買回鑽戒還給當鋪老闆，但雙方還是因賠償問題談不攏，審酌被告有意和解，也已經償還2顆鑽戒，偽造文書判3月，業務侵占判1年2月，緩刑4年，應接受法治教育3場，並提供義務勞務160小時。

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