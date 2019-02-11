消防宣導結合廟宇送發財金 讓民眾身心靈都安全

2019-02-11 10:04

〔記者萬于甄／台南報導〕台南市消防局第五救災救護大隊永康消防分隊過年期間，結合當地保生宮發送發財金時，進行防災防火宣導並發送宣導品，民眾不僅領到新年的好運氣，同時擁有防災救災的知識，讓生命財產更加安全。

保生宮主委林炎森表示，近年來保生宮舉辦相當多的活動，如文化祭、健走到年節的贈送發財金，都吸引相當多的信眾前來與會，本身也是永康義消分隊長，相當重視防災防火宣導，因此今年特別邀請幾位義消、打火兄弟共同辦理宣導活動。

永康消防中隊長楊奇樺則指出，由於過年前發生過幾場火災，都有造成人員傷亡，呼籲災害的預防教育要從自我做起，了解並重視自身及家人的生命財產安全，讓大家新的一年可以安居樂業過好年。

消防人員結合地方信仰廟宇宣導，讓民眾除了祈求寺廟神明的保佑外，更可實際獲得防災救災的安全知識，像是安裝居家守護神住警器、施放爆竹的安全、注意家庭電氣使用等，都相當重要。

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