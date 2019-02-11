男子當眾踹兒 南市處分強制上親子課

2019-02-11 10:06

〔記者蔡文居／台南報導〕一名年父輕爸爸於上週在南紡購物中心當眾踹踢年幼兒子被控疑似虐兒事件，台南市社會局社工人員已協同警方進行關懷訪視，安排該名孩童至醫院急診診療驗傷，並將依兒童及少年褔利與權益保障法針對該名孩童父親開立「強制性親職教育輔導」處分。

社會局今天表示，該起疑似虐童案件，市府非常重視，經警方追查下已尋找到該名孩童家庭，也立即派社工人員協同警方進行關懷訪視，了解孩童受照顧狀況，目前經社工安排至醫院急診診療驗傷結果，該名孩童右手擦傷、輕微腹壁挫傷，無骨骼陳舊傷或其他異常發現。

社會局表示，該孩童家庭過往無兒虐或高風險通報紀錄，父母雙方均有固定工作，孩童平時由祖父母負責主要照顧工作，但被民眾拍攝影片中的管教行為仍不適當，社會局將依兒少褔利與權益保障法針對該句孩童父親開立「強制性親職教育輔導」處分，安排家長上課，協助家長建立正確的溝通與教養方式，社會局社工也會持續追蹤孩童的受照顧狀況，以保障兒少的受照顧權益。

社會局也呼籲任何人對兒少都不可以有不當對待之行為，父母管教要適度，以免發生憾事。

當事人則表示，因小孩個性調皮，該項行為純係嚇嚇小孩，並未真正踹到小孩，以後會注意管教的方式，避免負面觀感。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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