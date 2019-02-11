開學日學童收心上學 警察、志工護童反毒支持毒防局

2019-02-11 08:57

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市長韓國瑜就任前後都表態重視校園反毒，但同黨議員卻反對繼續設毒防局，令基層員警不解，不過，警察局和毒防局仍積極投入防制毒品侵入校園工作，今天國中小、高中職開學日，各分局、少年隊、婦幼隊主動結合義警、義交、導護志工在全市216所國小執行「護童專案」，並加強校園反毒宣導。

仁武分局長梁東山表示，為確保轄區學童與校園安全，全面啟動「護童專案」，除提供學童、家長即時且溫馨協助外，並與各校師長、導護人員保持密集聯繫，以確保學童上、下學安全。

少年隊長沈建仁指示總動員，前往責任區學校，同步展開護童、反毒工作與宣導，為維護學童上、下學時段安全，少年隊規劃巡邏警組加強各級學校、幼兒園周邊可疑人、事、物查察，提高見警率讓市民正向有感。

市警局、毒防局平日極力防制毒品入侵校園工作，韓市長就任後也重視校園反毒工作，除在寒假期間及春節前夕，辦理「反毒嘻遊記」大型宣導活動，同時起動「校園反毒Pa Pa Go行動宣導車」。

警方決定2月開學後，各分局及少年隊每月將結合學校「春暉社團」、少年輔導委員會社工，前往校園各辦理2次以上反毒宣導活動，將政府全國防制毒品政策及最新「新興毒品」樣式等，讓參與師生、家長及學校志工了解，俾建構警區、校區、社區之全民防毒友善通報網，徹底防堵毒品進入校園。

另為防制幫派介入校園與校園事件發生由所屬各分局及少年隊自2月18日起，配合學校人員執行107學年度第2學期校園安全檢測勤務時，檢視改善校園安全環境及硬體設施，減少校園治安死角，避免危害師生事件發生，並有效提升校方危機處理能力與處置，提供一友善安全之學習環境。

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