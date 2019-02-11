他抱30萬現鈔對單親媽秀「交往誠意」 分手後反咬她偷錢

2019-02-11 09:18

〔即時新聞／綜合報導〕新北市一名高姓男子在去年初認識一名30多歲的游姓單親媽媽，兩人交往後於去年3月間相約到摩鐵見面，而高男手捧30萬元的現金攤在游女面前，而游女見錢一時動心，偷拿1萬8000元，兩人分手後高男控告游女竊盜，事後游女雖將錢還給高男，但仍被判處拘役40日、緩刑2年、緩刑期間付保護管束。

根據《蘋果日報》報導，高姓男子認識游女後已結婚為前提交往，而高男也知道游女生活辛苦，要照顧生病母親及小孩，於是高男想給游女一個驚喜，便在去年3月間約她到中和一家摩鐵見面，高男一見游女入房，便拿出30萬元現金攤在游女面前，並霸氣地說：「這些錢一部分是帶妳去日本玩的準備金，一部分是要買鑽戒送給妳，這代表我與妳交往的誠意。」還告訴游女「沒看過那麼多錢吧，你可以摸摸看數數看」。

不料，高男與游女的戀情最後以分手收場，高男心有不甘，指控游女當天在數鈔票時，偷偷數了1萬8000元放到包包裡沒還他，游女事後雖然將錢還給高男，但高男仍堅持提告。北檢開庭時，游女坦承有拿錢，供稱是因為想到小孩需要用錢才偷拿，怕他不開心才沒有說，是為了急用、不得已才會拿。

台北地院審理認為，游女已還錢且坦承犯罪，有悔悟之心，另考量游女為1名單親媽媽，還要撫養病母及小孩，因此判處拘役40日、緩刑2年、緩刑期間付保護管束，同時在判決確定後，提供40小時的義務勞務。

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