「你的基因很差」妻長期言語辱夫判離

2019-02-10 20:48

〔記者王定傳／新北報導〕陳姓男子日前以妻子長期透過LINE辱罵他，加上花錢為流水為由訴離，陳妻不認同，但陳男攤出妻子辱罵訊息為證，例如：「跟你生小孩沒用，生個蠢蛋，你的基因很差」、「爛人、小人、賤人」等，新北地院法官也認為，2人婚姻確實有問題，歸咎起來，陳妻在婚姻期間對丈夫極盡辱罵及恐嚇之能事，責任較大，判准離婚。

陳男提訴指稱，2人結婚3年多來，沒有實際同居，時常分隔兩地，且妻子婚前就常辱罵他，婚後變本加厲，甚至威脅毀壞家中物品、要求離婚，加上他實在無法繼續供應妻子花錢如流水般的生活，因而訴離。

陳妻坦言婚後沒一起生活，還強調感情未受辱罵訊息影響，她認為丈夫後來信奉邪教，捐款達1千萬，加上想賣掉房產，被她反對才會想離婚。

不過，陳男提出妻子辱罵訊息，例如：「我早就不愛你」、「鬼才要跟你生小孩，壞基因」、「離婚我離定了」、「綠帽你戴定了，大綠帽」、「你爸媽也去死，全家死光光」、「我就殺死你爸媽」等。

法官認為，陳妻傳送不堪入耳的辱罵及恐嚇言詞，已嚴重損害陳男的人格尊嚴，造成他精神痛苦，且2人婚後未共同生活已3年多，加上陳妻多次表示要離婚，又在調解時說：「給我250萬元後才同意離婚」等情，判定雙方婚姻有重大破綻，歸咎起來，陳妻對丈夫極盡辱罵及恐嚇之能事，責任較大。

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