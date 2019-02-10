拜土地公有保佑？彩券行連2天開出100萬元大樂透

2019-02-10 18:34

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉富隆彩券行農曆春節初二（6日）、初三（7日）連續開兩組大樂透1百萬元春節大紅包獎，業者貼出紅榜、生意紅不讓；蕭某透露，除夕前曾有客人祝福財神爺會來，初二她到雙福村保安宮拜過土地公，當天下午及隔天便接連開兩組一百萬元大獎，自家店員也中獎，一連串巧合跟好運氣讓她高興不已，近日已備祭品酬神，希望好運一直延續。

其中一名百萬獎得主今天去兌獎，蕭某表示，該名百萬得主為男性、目測約26歲、從事服務業，經了解，6日原本是買刮刮樂卻沒中獎，改為買200元大樂透，竟獲得100萬元，允諾要給彩券行分紅、沾喜氣。

蕭某說，6日下午2點多曾到保安宮曾向土地公祈求店裡開出大獎，並希望得主是在地人，沒想到其中一名100萬元獎得主，就是在她拜完土地公之後沒多久、6日下午近3點購買大樂透的，且當天店員買賓果也中1萬元，相信受土地公保佑、好運連連。

業者提醒，春節期間台灣彩券加碼提供100萬元的春節大紅包，民眾不要只兌大樂透號碼、以為沒中獎，可請彩券行協助兌獎。

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