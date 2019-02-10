7旬夫妻駕車自撞分隔島 夫輕傷、妻命危急救中

2019-02-10 15:47

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣7旬陳姓夫妻檔今下午2時37分許，開車行經宜蘭市環市東路2段宜壯橋附近時自撞中央分隔島，坐在副駕駛的陳賴女士受困車內，當場失去生命跡象，送醫急救後仍宣告不治，駕駛陳男則自行脫困，臉部掛彩，至於車禍原因正待警方調查。

宜蘭縣消防局今下午2點37分許接獲報案，指宜蘭市環市東路二段宜壯橋附近發生自小客車車禍，有人員受困車內，消防局獲報後派遣器材、人車前往搶救。

42分抵達時，駕駛陳男已自行脫困，但臉上有撞擊造成的撕裂傷口，意識清楚，不過副駕駛座的妻子陳賴女士，因傷勢嚴重當場無生命跡象，熱心民眾見狀與脫困的先生輪流CPR，直到救護車到場後，才由救護人員接手，但送醫後仍宣告不治。

消防局指出，在場救護人員到場後隨即CPR及用AED電擊，隨後送往陽大附醫急救；警方調查，陳賴女士（71歲）及駕駛陳男（73歲）兩人是夫妻，陳男酒測值為0，詳細車禍發生原因，仍要進一步調查。

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