警7PUPU攔停闖紅燈轎車 聽到「羊水破了」趕緊開道

2019-02-10 15:41

〔記者徐聖倫／新北報導〕許姓男子上月底因妻子臨盆，緊急在凌晨0時許開車載妻子前往新北市中和區雙和醫院，一路上顧不得交通號誌連闖紅燈，不料在板南、南山路口撞見巡邏的巡佐李輝保與警員羅文廷，2人本嚴肅地上前喝令停車，許男連忙解釋妻子即將臨盆，2人態度大轉，趕緊鳴起警笛開道直奔雙和醫院，事後許妻順利生產，對於這次警方的協助，大感窩心。

李、羅2員日前執行巡邏勤務時，在板南、南山路口見到許男汽車猛按喇叭，還在他們面前直接闖紅燈，2員直接追上，心想這傢伙也太不長眼，於是在板南、景平路口將許男攔下，羅員沒好氣地說「靠邊停車！」許男趕緊搖下窗戶解釋道「我老婆羊水破了！」羅員這時口氣大改，擔心地問「雙和醫院嗎？」鳴起警笛為許男開道。

一路上李、羅2員除了鳴警笛外，還不斷按喇叭示警路過車輛，直接向雙和醫院前進，本需要10多分的路程，在警方協助下，2分鐘就讓許男夫妻倆抵達雙和醫院急診室，年紀較長的李警還親自進急診請求護理師協助，見到夫妻倆順利進醫院，李、羅2人才安心離開醫院。

警方表示，其實羊水破了還要好一陣子才會進入生產階段，不過許男與妻子是新手爸媽，神態非常緊張，所以趕緊為其開道，事後警方也輾轉得知許妻順利生產，母子均安，許男也特地向警政署表達謝意，直讚台灣的警察就是這麼暖心。

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