橋頭運將槍擊案計程車尋獲 車上無血跡

2019-02-10 15:02

〔記者蔡清華、葛祐豪／高雄報導〕高雄市新春再傳槍響，一名56歲李姓計程車司機今早遭人開槍擊中背部，送醫急救後恢復意識，由於現場找不到彈殼，靠行的計程車也不在現場，警方不排除歹徒對他開槍之後，將計程車開走，警方下午尋獲計程車，車上無血跡。

由於高雄市長韓國瑜在過年前說出重話，要求嚇阻暴力犯罪事件，高雄市卻在春節收假最後一天，爆發槍擊案，警方備感壓力，強調會全力偵辦。

警方調查，今天上午8點多，56歲李姓男子被人發現倒臥在橋頭區橋新環路與經武路口，背部遭不明歹徒持槍射中，現場血跡斑斑，緊急送往義大醫院急救，逐漸恢復意識，目前仍在醫院救治中，警方還無法得知他的說法。

義大急診室醫師楊博任表示，手術後在李男背部取出4顆彈頭，目前傷勢穩定。

警方今天中午在橋頭區尋獲李男計程車，車內初步未找到槍擊彈殼，也無血跡，警方鑑識小組正在採證中，警方指出，李男是否在執業中遭槍擊，案發是否為第一現場都仍待釐清。

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