救護車與小客車擦撞 幸救護車上沒病患

2019-02-10 14:58

〔記者歐素美／台中報導〕陳姓男子駕駛醫院救護車行駛中山路至台灣大道路口時，與楊男駕駛的小客車發生擦撞，幸當時救護車上並無傷患，楊男腿部受輕傷送醫，楊男表示，當時台灣大道的路口號誌是綠燈，未注意到救護車，才會撞上；警方初步了解發現，救護車未依號誌行駛、楊男則未注意車前狀況才釀禍。

昨天下午5點多，陳男（51歲）駕駛醫院的救護車從沙鹿區中山路，由北往南，準備前往載運病患，不料，行經台灣大道路口時，楊男（21歲）駕駛小客車，從台灣大道由東往西，行經路口時，突與救護車撞上，造成楊男腿部輕微受傷送醫，幸無大礙；警方到場處理，確定兩人皆未酒駕。

陳男表示，出車後一路鳴笛，不料到路口時撞到楊男車子右側；楊男則供稱其沿台灣大道路七段往台中港方向行駛，因當時號誌是綠燈，沒注意到有救護車，雙方才相撞。

警方調閱路口監視畫面釐清，畫面顯示當時救護車為紅燈，行經路口時車速雖有放慢，但楊男未注意車前狀況，雙方閃避不及才撞上。警方表示，肇事責任，將交由交通鑑定後進一步釐清。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/