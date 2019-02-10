不信邪一直買！科技新貴臉書購物竟一再上當

2019-02-10 14:43

〔記者姚岳宏／台北報導〕被騙過一次還不信邪！台北市一名郭姓男科技新貴追求最新3C商品，去年5月間在臉書社團「3C新舊二手交流拍賣」看到有人販售9成新的新型號的Apple MacBook，貼文者稱是代人貼文，要求與賣家自行私LINE聯繫，郭男匯出1萬6千元後，卻被貼文者與賣家同時封鎖FB與LINE帳號，最後血本無歸。

34歲郭男卻未學到教訓，覺得只是自己比較倒楣，去年12月又在臉書一頁式廣告，看到主打原價1萬2千元的Mokacam微型4K畫質全功能運動攝影機，限時下殺1,488元，保固1年且享有貨到付款、7天鑑賞期；郭男心動下訂，收到卻是價值360元的廉價機車行車紀錄器，他想退貨才發現商品包裝上沒有寄件人資訊、購物網頁上也無客服電話、公司地址，讓警方追查困難。

刑事局雖一再宣導臉書是社群軟體，非購物平臺，應避免受臉書廣告吸引而購物，但臉書購物遭詐案例仍層出不窮，甚至有被害人一再被不同的臉書假廣告詐騙。

警方分析被騙者心態，都認為「自己只是這次比較倒楣」、「不可能那麼衰一再遇到詐騙」，但刑事局統計107年「假網拍」居所有詐騙之冠，占整體詐騙手法27.9%，尤以「臉書廣告詐騙」案件最高，網購只要遇到「臉書一頁式廣告」、「限時特價搶購」、「加LINE私下交易」、「價格遠低於市價行情」等都要慎防被騙。

刑事局持續與臉書合作，為降低假網拍在臉書詐騙泛濫情形，針對民眾報案的假廣告頁面，每週彙整交由臉書公司將該頁面下架，去年共成功下架431組，避免更多人因臉書假廣告而遭購物詐騙。

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