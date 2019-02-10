看A片要抓回去關 性侵害犯一週看兩次GG了....

2019-02-10 14:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市男子王俊翔深夜隨機性侵害夜歸女子，法院輕判徒刑2年並宣告緩刑4年，他雖可不用蹲苦窯，但執行檢察官設下不能看色情影片等禁令，他卻違反禁令，每週看兩次色情片，又有深夜未歸等記錄，檢察官聲請撤銷緩刑獲准，王男以看色情是生理需求，並無傷害別人等理由抗告，法院認為他一再違反規定，屢次警告勸導無效，緩刑已不足以矯正他自我控制能力低落的性格，裁定抗告駁回，王男必須入獄確定。

判決書指出，高中畢業從事房屋仲介的王俊翔，已婚且育有年幼子女，卻在2016年5月16日凌晨3時許，騎機車於中市豐原區見一名夜歸女子貌美，趁停紅燈機會搭訕索取電話未果，竟尾隨女子至住處門前性侵害得逞，台中地院一審依強制性交罪判刑3年2月，他上訴並願分期付款賠償對方90萬元，台中高分院以王男無前科且願意賠償為由，輕判徒刑2年並宣告緩刑4年。

王男免除牢獄之災，但執行檢察官卻對他設下兩項禁令，其一是宵禁，每天深夜10時至翌日6時不得外出，其二是禁止看色情影片（俗稱Ａ片、謎片或愛情動作片），避免他受影響而再犯，不料，2018年3月與4月，觀護人兩度打電話查訪無人接聽，他辯稱自己到醫院照顧生產的妻子，以及照顧小孩沒接聽電話，檢方要對他實施測謊，他承認每週看兩次色情片，但都是內容單純、簡單、無特殊劇情的色情片。

執行檢察官先給他警告，命令他每週應向住處轄區派出所報到一次，並於2018年4月底起配戴科技設備監控（俗稱電子腳鐐），他又同年7月兩度沒有向派出所報到，6月與7月又兩度逾時未歸，同年9月7日上午監控設備發出異常警告訊號，工程師檢視是鬆開，原因為外力拉扯或碰撞，檢察官雖三番兩次警告他，他還是我行我素，同年11月6日又逾時未歸，違反檢察官宵禁命令，檢方向法院聲請撤銷緩刑獲准，王男必須入獄。

王男抗告說，看色情影片是生理需求，並無傷害人，現已戒掉了，逾時未歸是工作加班，未向員警報到只有1次，不是檢方說的2次，至於監控設備鬆開異常，是他騎腳踏車不小心踩空而損壞，並非蓄意破壞，聲明維持緩刑。

台中地院與台中高分院都認為，王男不斷違反規定，檢察官屢次勸導告誡無效，王男事後飾詞辯解，絲毫未見反省之心，顯示緩刑已不足以矯正王男自我控制能力低落的性格，也難收到預期效果，有必要改為執行刑罰，駁回王男上訴，他必須入獄確定。

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