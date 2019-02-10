阿嬤尋子迷途 智警靠其往生丈夫助年節團圓

2019-02-10 14:00

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一位高齡阿嬤年初四攔搭小黃想找兒子團圓卻忘了地址，警方開啟臉部辨識功能查詢未果，得知阿嬤因突然想起昔日與亡夫及全家一起聚在過年的感覺才出門，靈機一動詢問其往生丈夫姓名進而透過戶役政系統查到兒子住處送往，兒子看見老母感動不已緊緊相依，也感謝警方的協助。

台中市第三分局勤工派出所警員林祥倫當天上午值勤時，有位計程車司機搭載一名阿嬤到警所求助表示，阿嬤稍早攔下計程車希望到兒子住處卻突然忘了地址，林員發現阿嬤身上沒有任何證件詢問姓名，阿嬤吱吱嗚嗚終於說出名為”林00”，林員查詢此名無奈所查出照片皆與阿嬤的臉孔不相符。

員警再拿出小電腦開啟臉部辨識功能也無法辨識，此時林員想從其口中得知一點點的線索，聊天期間阿嬤表示丈夫已經往生了，過年期間突然好想念丈夫、很懷念以往全家人聚在一起過年的感覺，才出了門想要探望兒子，沒想到卻迷路了。

林員聽聞後靈機一動詢問其深愛的丈夫姓名，果不其然阿嬤立即完整說出，林員立即啟動戶役政系統查詢，在配偶欄上看見”戴XX”立刻詢問阿嬤:「你是不是叫作”戴XX”?」已經84歲的她聽聞點頭如搗蒜:「沒錯!沒錯!我叫”戴XX”。」

警方這下終於鬆了一口氣，並在系統上查詢到兒子家地址親自送往時，兒子看見老母感動不已緊緊相依，同時謝謝警方的協助，讓母子能在年節結束前團聚。

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