帥警「十指緊扣」迷途阿公 街頭回頭率超高

2019-02-10 13:11

〔記者許國楨／台中報導〕一名已九旬高齡的阿公與友人相約碰面卻迷途，警方獲報趕往協助得知原委後，外型出眾的帥警葉少東見阿公拄著拐杖左搖右晃，以十指緊扣方式緊緊握住年邁阿公的手攙扶前進，暖心舉動回頭率超高還吸引許多年輕女孩駐足，最後阿公總算順利抵達路口與友人碰面，在寒冷的冬天讓阿公覺得備感溫馨。

警方說，年逾90歲的劉姓老翁年初三晚間與朋友相約在台灣大道與建國路口的郵局前碰面，結果因為不諳路況迷了路，加上問路未果只能在人來人往的宮原眼科前躊躇不前，後來有民眾發現老翁似乎需要協助報警求助。

台中市第一分局繼中派出所警員員葉少東與呂冠毅獲報趕往協助，得知原委後跟在阿公旁邊引導方向，惟當時正值人車眾多，葉員見阿公拄著拐杖左搖右晃，一度與路人擦肩差點跌倒，他擔心阿公衍生意外，便以十指緊扣方式緊緊握住年邁阿公的手。

期間葉員身著制服加上本身外型出眾，在寒冬中攙扶阿公的暖心舉動，一路上吸引許多年輕女孩回頭駐足，也有許多路過民眾見狀讓出一條道路，讓阿公可以在沒有阻礙的狀況下順利前進，雖然步伐緩慢，但在員警幫助下阿公總算順利抵達與友人相約碰面路口，並找了一個位置讓老翁坐下，讓老翁覺得在寒冷的冬天備感溫馨。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/