失智老婦坐公車趴趴走 距家50公里遠才被發現

2019-02-10 12:57

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市觀音區患有失智症的74歲王姓婦人，昨天上午坐上公車趴趴走，卻忘記回家的路，今天凌晨1點多，被50公里遠外的龜山警方發現，她獨自一人坐在路邊護欄，警方經人臉辨識系統查出王婦身份，順利通知家屬將她帶回，結束一場驚魂記。

警方表示，今天凌晨1點50分，龜山警分局迴龍派出所警員陳泓鈞、范義誠及粘凊紋，巡邏行經龜山區東萬壽路一段642號前，發現穿著紅色外套的王婦，獨自走在機車道上，由於該路段易發生交通事故，員警立即趨前關心，發現王婦患有失智症、自稱「阿妹」，由於王婦說話顛三倒四，且身上除了一只黑色肩背袋及些許鈔票，沒有其餘身份證明文件，警方只好先將她帶回派出所。

員警返所後，利用M-Police警用小電腦人臉辨識系統查出王婦身分，發現她與家人住在觀音區，且已被通報為失蹤人口，警方趕緊通知其羅姓兒子及媳婦趕到派出所將她接回。

羅先生表示，王婦趁家人在忙跑出門，親友們四處尋人未果，沒想到會被50公里遠的迴龍派出所員警找到人，頻頻感謝員警辛勞。迴龍派出所所長胡興隆對此呼籲，家中如有易走失親友，請配戴防走失手鍊、衣服繡上姓名連絡方式，萬一走失，可以讓警方迅速協助返家。

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