竹北銀樓發生搶案 警方4小時內逮獲2嫌

2019-02-10 12:36

［記者洪美秀／新竹報導］新竹縣竹北市轄區1家銀樓9日傍晚遭人行搶5條、8兩重、市價約40萬元的金項鍊，竹北警分局獲報組專案小組後，4小時內宣佈破案，逮獲搶嫌吳侑誠與同夥林子權兩人，吳嫌供稱是因欠賭債才鋌而走險，而林嫌則與妻子假裝到銀樓要購買金飾，才讓吳嫌趁隙得手，事後吳嫌與林嫌到竹市銀樓和當舖銷贓，共得手34萬元，全案依搶奪罪嫌送辦。

警方今天表示，21歲的吳侑誠、有詐欺、搶奪和妨害性自主等前科，因欠下賭債，且欠同夥人林子權6萬元，於是與28歲的林子權〈已婚、育有1子，有毒品前科〉共謀，由林嫌與妻子假裝要買金飾先進入銀樓詢問金飾價格，隨後吳嫌也跟著進到銀樓，並假裝要買金項鍊，等到銀樓老板將金項鍊拿出時，林嫌與妻子則要離開，吳嫌便趁著銀樓開門之際，搶走桌上的5條金項鍊後逃逸，林嫌為免被發現是共謀，還高喊搶劫，假裝要追嫌犯。

事後，吳嫌與林嫌則騎著機車到新竹市轄內的銀樓和當舖典當，熟不知，警方早已成立專案小組並通報各大銀樓和當舖，當吳嫌與林嫌拿著金項鍊銷贓時，已被業者及警方鎖定，警方隨後找到林嫌與吳嫌，兩人坦承犯行，吳嫌供稱是因欠下賭債，認為民眾過年期間會買金飾保值，才會趁著年節，警力較少時行搶，沒想到還是被警方循線查獲。

警方表示，吳嫌與林嫌共銷贓得手34萬元，吳嫌除還了9萬元賭債，其餘25萬元贓款都留在身上被查獲，警方偵訊後依搶奪罪嫌將兩人送辦。

林嫌的妻子則無辜表示，根本不認識吳嫌，兩人也無經濟壓力，與林嫌結婚2年多，育有1子，家庭還算幸福，不知道先生竟與吳嫌共謀犯下搶案，讓她很難過，直說，這個年實在難過了。

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