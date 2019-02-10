男子又踹又抓幼子 民眾爆氣喊肉搜

2019-02-10 12:43

［記者劉婉君／台南報導］年節9天連假即將結束，卻傳出有民眾於過年期間在百貨公司公然腳踹幼子，還將孩童一把抓起，幸被熱心民眾阻止。過程被民眾拍下後分享於「爆料公社」上，引發網友氣憤撻伐「太誇張了！」怒喊要肉搜施暴男子，也希望政府出面保護孩子。

台南市警察局公關室表示，從影片看不出男子的身分，目前為止也沒有民眾報案，已由第一警分局調查中。

台南市家暴中心主任鄭妙君表示，從影片並不知道幼童家庭的詳細情況，已請警察局協助了解中，依據兒權法，任何人都不應對兒童有虐待或不正當的行為，從影片看來，該名家長確實已疑似違反。

民眾分享的影片一開始，孩童從地上爬起，與另一名幼童跟著一名男子一同往前走了幾步，男子先靠著一旁的護欄，突然抬腳踹向幼童，幼童跌坐在地又爬起來，男子後方就是百貨公司中庭，隨即又向前一把抓起幼童之際，一名男子趕緊上前阻止，幼童嚇得大哭「不要～」

鄭妙君表示，一旦警方確認其身分，將進行家庭訪查，對孩子個別了解平常管教方式，也會從關懷的角度訪談親友或鄰居，以了解是突發性或平常就有的管教情形，提供親職教育協助。若孩子身上有傷勢就會採取保護措施，家長也會進行強制性親職教育。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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