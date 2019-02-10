牽車聞K味引毒癮？ 租車行小弟嚇到吃手手

2019-02-10 12:30

〔記者許國楨／台中報導〕在海線某租車行擔任員工的黃姓男子，前天應客戶還車要求到市區取車後，在車內聞到K味竟引發毒癮，索性將車子停靠路旁拉K解癮時被保大特警盤查，他當場嚇到吃手手因手腳發軟到車門一直打不開，連毒品都忘了藏直接掉在駕駛座旁，當場被眼尖特警查獲讓他懊惱頻自責說，「這下不知要如何向公司交代。」

台中市警局保安大隊特勤中隊副中隊長戴琬翔當晚帶班巡經北區公園路，發現一輛停靠路旁的銀色自小客怠速未熄火且車內還有人影晃動，戴員直覺可疑上前盤查並要求26歲的黃姓駕駛下車受檢時，卻發現對方手在動卻遲遲無法開啟車門。

警方見狀上前幫忙，未料車門一開隨即飄出陣陣濃臭的K他命異味，接著只見黃男下車神情緊張，手腳不停顫抖，嚇到說不出話來，眼尖員警在車內發現一罐K他命毒品及K盤，黃男自知法網難逃只好坦承持有毒品被帶回偵辦。

黃男供稱，目前在海線某租車行擔任員工，因稍早有客戶要求還車，才會由另名同事開車搭載前來取車，但他一上車就聞到可能是客戶拉K留下的味道，竟因此引發毒癮，加上工作太累想紓壓一下，才將車子停在路旁休息並順便拉K解癮。

沒想到吸完後頭昏昏的，看到警察直覺難逃，才會手腳發軟到車門一直打不開，連毒品都忘了藏直接掉在駕駛座旁；警方則在訊後將全案依毒品罪嫌送辦。

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