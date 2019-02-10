花蓮飛行傘意外墜落 57歲教練身亡、中客重傷

2019-02-10 10:57

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮萬榮鄉發生上午發生飛行傘意外墜落事故，57歲飛行教練王田明操作飛行傘載中國遊客進行雙人載客飛行，上午8點38分意外墜落檳榔園，消防局萬榮分隊趕往將墜落2人送醫，王田明到院前無生命跡象，中客也重傷住院。

意外地點在萬榮鄉明利國小後方附近山區的檳榔園中，消防局趕往事故現場發現紅色的飛行傘具還被電線勾住、掛在半空，救難人員接觸到教練時已無生命跡象，現場立刻上背板固定、緊急CPR急救，轉送台北榮總鳳林分院，送醫後仍不治；至於受傷的中客疑似脊椎受傷，導致四肢活動困難，但意識仍清醒，暫無生命危險。

消防局轉述報案的同行表示，今天上午因風大、且山區有霧，可能因距離沒有估算好，主傘被電線卡住，王教練試圖要割繩子才發生意外。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/