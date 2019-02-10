收簿手就逮手機狂響「剛好遇見你」 警︰神配樂！

2019-02-10 11:00

〔記者許國楨／台中報導〕被詐團吸收當「收簿手」的黃姓男子還兼車手提領贓款被警方鎖定，日前在超商領取內有被害人存摺、提款卡的包裹時當場就逮，他因落網後遲未聯絡上手被狂叩，手機鈴聲循環播放去年相當火紅的「剛好遇見你」，對比「剛好遇見警察」囧境，讓警方也忍不住莞爾，實在是神配樂！

為防止民眾金融帳戶遭詐團利用淪為人頭帳戶，台中市警局上月執行「斬手行動」共查獲收簿手21人，保住45個帳戶險淪詐騙工具，期間一名林姓被害人遭假求職訊息詐騙，將郵局存摺、提款卡寄到西屯區某超商，警方受理後立即埋伏查獲28歲的黃姓「收簿手」，他一開始支吾其詞誆幫朋友代領情趣用品包裹，「不知道裡面裝什麼」，打開後掉出存摺、提款卡，還裝傻「這誰的？」但警方仍當場依現行犯逮捕。

黃男起初矢口否認，經警方出示他先前同時身兼車手在超商ATM提領贓款的監視器影像，他才坦承「有在做」，拿1件包裹酬勞500元，如果再拿裡面的金融卡提領贓款可多抽成；此時黃男因遲未聯絡詐團上手共犯，回派出所途中沿路手機鈴聲狂響「剛好遇見你」，對比「剛好遇見警察」囧境，實在是神配樂！

黃男則抱怨，詐騙集團是「慣老闆」，幾天前指示到桃園、 今天則換台中領包裹，要一直開車南北奔波，訊後全案依洗錢防制法及詐欺罪嫌送辦。

市刑大經濟組警務員陳建法表示，經分析詐騙集團常以求職、借貸等話術，在網路或通訊軟體上貼文吸引民眾，要求提供金融帳戶「審查」確認「信用額度」，尤其寒、暑假是打工旺季，民眾一定要謹慎，避免淪為詐騙人頭戶而被警示凍結。

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