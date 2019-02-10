新竹縣85歲老翁氣喘發作 橫山警方開道神救援

2019-02-10 10:50

［記者洪美秀／新竹報導］新竹縣尖石鄉一名85歲蔡姓老翁大年初四突然氣喘發作，女兒要帶父親到竹東救醫時，卻因尖石五峰的遊客相當多，加上消防隊救護車都已出勤，橫山分局警員立刻請求竹東消防隊支援，並在遊客眾多的內灣商圈以警車開道，將老翁送到竹東消防隊後，由救護車送往竹東榮民醫院救治，成功神救援。

警方表示，原本執行春節連續假日交通勤務的警員郭泓佑，在返所途中，發現有年約40餘歲蔡姓女士，神色慌張向他求援，因其高齡85歲父親突然哮喘發作，直喊背部疼痛喘不過氣，正急著要帶父親送醫急救，但因春節連續假期，遊客車輛不斷湧入尖石、內灣商圈，根本被困在車陣。

此時郭員聯繫橫山、尖石消防分隊救護車，但都因另有任務已出勤，後改由竹東消防分隊派車到橫山消防隊等候接駁，此時郭員為爭取救人時效，立即以警用機車將警報器、警示燈全開，引領蔡女自小客依循警方春節交通疏導規劃的替代道路，由內灣、永豐橋、河堤道路、仁愛街、新興街到橫山消防分隊，短短不到10分鐘內，火速將蔡老先生安全送抵前來會合的竹東消防分隊救護車，並送往榮民醫院竹東分院急救，讓老先生得以獲救，神救援成功。

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