5幼犬受困1.5米地洞 動保團體鑿洞鑽地救援

2019-02-10 10:00

〔記者陳文嬋／高雄報導〕新春救援動物不停歇！

高雄永安魚塭區旁驚傳5隻幼犬受困地洞，台灣動物緊急救援小組今獲報趕往救援，徒手開挖1個多小時，半身鑽入地洞中，才將受困多日5犬救出，送醫急救保住性命；救援志工直喊「真是難忘的新年假期」！

台灣動物緊急救援小組春節年假接獲民眾通報，在高雄永安魚塭區附近的泥土堆下方，近日聽見有幼犬叫聲；湊近觀察發現洞中有多隻幼犬受困，至少已5天未進食，附近民眾試圖鑽進洞中營救，但坑洞太深，搶救多次仍告失敗。

小組大隊長倪兆成率多位志工趕往現場展開營救任務；據救援小組人員猜測，坑洞應是母犬挖掘後將幼犬藏在其中，但幼犬可能受驚後又往內鑽，才會受困，為避免大型器械開挖會傷及洞中幼犬，志工趴在地上，用鐮刀配合徒手挖掘，前後耗時長達1小時，才勉強將洞口挖大。

倪兆成在洞口用狗罐頭引誘，希望洞內小狗能自行出洞，沒想到幼犬們因害怕，更往洞內縮；大隊長見狀，只好整個人趴在地上，上半身鑽入洞中，伸長手臂，終於將受困的5隻幼犬一隻隻抓出洞外。

小組火速將多日未進食的幼犬送往動物醫院安置急救，幼犬出現脫水及皮膚病症，所幸無生命危險，志工們回憶直呼「真是難忘的新年假期」！

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