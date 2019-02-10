林益世已服刑4個月 傳出年後有可能移監至外役監

2019-02-10 09:46

〔即時新聞／綜合報導〕行政院前秘書長林益世在立委任內收賄6300萬元並藏匿1580萬元不明資產，被依財產來不明罪判刑2年定讞，去年9月底到台北監獄服刑，不過，林益世傳出今年1月間提出聲請，想要到外役監服刑，由於林在獄中表現良好無違規，矯正署年後召開外役監遴選審查小組討論外役監人選，林益世將有可能過關。

根據《蘋果日報》報導，《外役監條例》規定中指出，要到外役監服刑者至少要至少服刑滿2個月，若判刑在7年以下者，累進處遇要達3級以上，且「有悛悔實據，身心健康適於外役作業」，此條件為需在近1年內不能有違規紀錄或執行期間違規3次以上，也不能有聚眾騷動、脅迫執行公務者、侮辱管教人員，才能有資格獲選進入外役監。

另外，2016年修正前的《外役監受刑人遴選實施辦法》，原規定若受刑人另涉刑事案件在偵查、審理中，也不能被遴選到外役監，但2016年底法務部將該規定刪除，理由是認為此條件與有無悛悔實據無相關，因此條文刪除而受惠者包括味全前董座魏應充、太平洋電線電纜公司前董事長孫道存與林益世等人，因而有機會聲請到外役監服刑。

先前魏應充在八德外役監開心種菜，外役監管制較寬鬆，能與家人會面、在會客室用餐，假日甚至還可以放假返家，是一般監獄沒有的待遇，因此羨煞不少受刑人。由於林益世在北監服刑，據了解，他最有可能去的外役監是桃園八德外役監。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/