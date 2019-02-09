2/9 大樂透、春節大紅包、大福彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

2019-02-09 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕今天（2月9日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大樂透：06、08、18、19、20、30，特別號：22。

49樂合彩：06、08、18、19、20、30。

春節大紅包：02、06、13、14、32、42、46、47、48。

大福彩：11、15、19、20、21、31、33，特別號：06。

雙贏彩：02、04、06、07、08、11、13、14、15、17、23、24。

今彩539：01、03、06、33、34。

39樂合彩：01、03、06、33、34。

3星彩：794。

4星彩：1390。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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