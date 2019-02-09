2/9 大樂透、春節大紅包、大福彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

〔即時新聞／綜合報導〕今天（2月9日）台彩各項開獎獎項及獎號。
大樂透：06、08、18、19、20、30，特別號：22。
49樂合彩：06、08、18、19、20、30。
春節大紅包：02、06、13、14、32、42、46、47、48。
大福彩：11、15、19、20、21、31、33，特別號：06。
雙贏彩：02、04、06、07、08、11、13、14、15、17、23、24。
今彩539：01、03、06、33、34。
39樂合彩：01、03、06、33、34。
3星彩：794。
4星彩：1390。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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大樂透開獎獎號。（圖擷取自東森財經新聞）
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春節大紅包開獎獎號。（圖擷取自東森財經新聞）
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大福彩開獎獎號。（擷自台彩網站）
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雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自東森財經新聞）
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今彩539開獎獎號。（圖擷取自東森財經新聞）
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3星彩開獎獎號。（圖擷取自東森財經新聞）
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4星彩開獎獎號。（圖擷取自東森財經新聞）
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