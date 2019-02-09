邀鄰家女兒吹冷氣 阿公竟色心大起指侵

2019-02-09 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕鄰居是狼！台北市80多歲的朱姓老翁假意邀女鄰居來吹冷氣，卻趁對方入睡後手指性侵。法院審理時，朱翁聲稱自己當天吃了安眠藥，不知道發生了什麼事。法官未採信老翁說詞，判處3年10個月的有期徒刑。

根據《蘋果日報》報導，朱翁和一對母女是上下樓鄰居，眼見母女倆相依為命、母親又行動不便，朱翁時常提供她們便當或飲料。鄰居女兒也稱朱翁為阿公，關係融洽。

然而2017年8月晚上，夏天的房間內仍酷熱難耐，朱翁見女鄰居家中未裝冷氣，邀請鄰居女兒到自己家裡吹冷氣。女子沒有戒心，在冷氣房裡放心睡著。朱翁見狀竟色心大起，全身脫光光下手指侵。女子因下體疼痛驚醒，嚇得痛罵老翁「變態」，但她不忘錄影、錄音存證。雖然朱翁頻頻向她道歉，但還塞800元想息事寧人。

事後女子在社工陪同下報警。朱翁在庭上辯稱，自己服用了安眠藥，不知道自己做了什麼，當時應是在無意識的情況下性侵對方，並無犯罪意圖。然而法官綜合所有證據後，依「乘機性交罪」判處朱翁3年10個月有期徒刑，朱翁不服結果要再上訴，目前全案仍在審理中。

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