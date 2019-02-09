人妻私奔18年後突回家 原來小王掛了…下場也慘了

2019-02-09 18:05

〔記者黃良傑／高雄報導〕3個孩子的媽疑不安於室，竟抛夫棄家，北上和小王同居，同居18年後，小王於去年過世，人妻小玲（化名）才回家，3個月後竟又不告而別，丈夫忍無可忍向法院訴請離婚，求償100萬元慰撫金，高雄少家法院判准離婚，並判人妻賠償20萬元。

丈夫指控，妻子小玲不安於室，他們婚後育有3名子女，現都已成年，但早於18年前，妻子在外與多名異性交往，經常行蹤成謎，2000年5月被告又不告而別，後來得知妻子竟搞婚外情，還北漂私奔與小王同居。

綠帽夫主張，他18年來努力工作，獨自扶養3名子女，還需面對親友異樣眼光，男人的辛酸與難堪，恐難有人能體會，更造成他內心痛苦、心理壓力，全是妻子外遇不顧家庭所賜，決定向法院提起離婚訴訟，並向妻子求償100萬元精神慰撫金。

小玲並未出庭應訊、答辯，法官傳喚子女證實各項指控，女兒還告訴法官，去年農曆春節時，母親才又返家居住，但她已和母親無話可聊，同住的3個月也沒有一起吃過飯，然後母親又離她們而去。

法官採信小玲家人證詞，認定被告人妻拋夫棄家18年等行徑，已讓婚姻關係應有的互相扶持及誠摯情感基礎消失殆盡，也無努力維繫夫妻感情，兩人感情難以復合，可歸責於人妻小玲，判准兩人離婚，而且需賠償丈夫20萬元，全案可上訴。

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