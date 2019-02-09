沒義氣！趁春節偷割檳榔 東窗事發竟丟下同夥落跑

2019-02-09 17:38

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮劉姓男子與2同夥，在大年初四（8日）傍晚，闖入光復鄉大全段檳榔園偷割檳榔，被園主發現報警抓人，2同夥驚覺東窗事發，竟「放生」劉男，開車揚長而去，讓他只能躲在草叢裡等著被抓，警方今天依加重竊盜罪將劉男移送法辦。

鳳林警分局指出，劉姓男子與2同夥日前就到檳榔園勘查地形，早有犯案預謀，選在昨天傍晚入園行竊，由於檳榔園過去被偷過數次，目前正值連假，檳榔園主不敢大意，巡視園子時發現3人蹤影，暗中報警抓人。

鳳林分局獲報立即到場，警民合作圍捕，2同夥見事跡敗露，竟馬上開著車子落跑，丟下劉姓男子一人，他孤單躲在草叢，隔不到10分鐘就被逮，警方在現場發現被偷割的近4000粒檳榔，以及2組犯案檳榔刀，檳榔最後由園主用2台小貨車載走。

劉姓男子對警方抱怨，2同夥「很不夠義氣」落跑，也坦承一行人早就有犯案想法，想在春節期間靠變賣檳榔賺個零頭，警方正全力追捕另2名嫌犯中。警方指出，近期檳榔需求量上升，單價提高，歹徒選在近日偷割檳榔，想變賣大賺一筆，而花蓮縣鳳林鎮、光復鄉、萬榮鄉、瑞穗鄉等山區都以種植檳榔為產業，執勤時會加強防竊。

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