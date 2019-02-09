2歲女童入住谷關飯店 穿越欄杆間隙墜溪亡

2019-02-09 16:37

〔記者陳建志／台中報導〕年假開心出遊傳不幸！彰化一名2歲謝姓女童，昨天隨家人到台中谷關風景區遊玩，並入住一間溫泉飯店，沒想到傍晚和家人到頂樓的停車場兼觀景平台時遊玩時，不慎從觀景平台的鐵欄杆間隙，墜落約8層樓高的大甲溪河床，家人發現趕緊報案送醫，女童因顱骨骨折、血胸，送醫急救仍不治，家屬質疑欄杆設置不當，檢警將進一步釐清。

台中市消防局昨天傍晚4點47分左右接獲報案，指稱谷關東關路1段有女童墜落大甲溪河床中，消防人員抵達時，發現2歲謝姓女童頭部外傷、意識模糊，趕緊送往衛福部豐原醫院急救。

女童約在晚間6點左右到院，檢查後發現顱骨骨折、顱內出血、血胸傷勢嚴重，經急救仍於晚間8時14分宣告不治。

警方調查發現，女童跟媽媽和親友一行7人，昨天趁著年假從彰化到台中谷關出遊，下午抵達飯店check in後，入住該間溫泉飯店，並上到8樓的停車場兼觀景平台，女童原本在家人旁遊玩，沒想到家人不注意時，竟穿越觀景平台中段的鐵欄杆間隙，墜落8層樓高的大甲溪床，家人發現趕緊衝到溪床搶救，但女童已奄奄一息。

警方表示，該處觀景平台的鐵欄杆高度100公分，間隙則是20公分，因家屬質疑欄杆間隙過大、設置不當，業者是否有疏失將進一步釐清。

記者今天下午致電飯店，一名吳姓櫃臺人員對於記者詢問一問三不知，只表示主管都已經開始休假，沒人可回應，自己則是今天才上班，不清楚事發經過，也不清楚欄杆設置是否符合規定。

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