警送迷途老太太返家 兼當和事佬

2019-02-09 16:30

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市一名患有失智症的童姓老婦，今天上午在虎頭山上與丈夫因細故發生口角，老婦負氣下山，不料因失智症發作，忘記回家的路，獨自一人站在路邊頻頻張望，所幸桃園警分局警方巡邏經過發現，經比對資料，順利把老婦送回家，並充當和事佬，盼夫妻2人在新年間以和為貴，別因小事傷感情。

警方表示，今天中午12點多，桃園警分局青溪派出所警員駱俊宇及孫德鴻巡邏行經三元街發現，有位老太太站在路旁，頻頻張望似乎在找尋甚麼，員警立即趨前詢問。

員警上前關心，老婦向警方說想回家，但忘了怎麼走、地址也想不起來，只記得自己姓童，警方發現老婦患有失智症，只好先將她送到派出所休息，員警經過查詢比對，確認童老太太的身分，馬上將她送回所居住的社區，正好在中庭遇到其丈夫賴老先生。

老婦丈夫表示，今天上午7點多，夫妻倆一起去虎頭山健行，半路因細故發生爭執，老太太氣得掉頭就走，說要自己回家，當時老先生也在氣頭上所以任由她離開，但想起妻子有失智的狀況，擔心她找不到家，於是隨即下山，回到家中卻發現妻還沒回家，等到中午急得正要出門去報案，剛好警察把她送回來了。

員警也為兩老勸解一番，希望新春期間以和為貴消消氣，夫妻倆也都說不會再吵了，老先生表示，有替太太申請防走失懸牌，但她不喜歡所以都不戴，會想辦法幫忙配戴，以預防她迷途找不到家，對於員警的熱心非常感謝。

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