拉腦麻女上機車前座 夾抱騎車趁機摸胸判3年6月

2019-02-09 16:34

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄楊姓鐵工復健時，見腦性麻痺女子小莉（化名）獨自復健，佯裝要帶她外出購物，竟強拉她上機車前座，夾抱著她，騎往超商途中趁機襲胸2次，小莉回醫院後報警，楊男被依加重強制猥褻罪判刑3年6月，全案可上訴。

判決書指出，被害人罹患腦麻不良於行，有言語障礙。2016年6月間，楊男見小莉獨自在醫院復健，他上前搭訕，給她500元，聲稱要帶她買香菸，小莉不疑有他一同外出，楊男強拉她坐機車前座，他則坐後座，用手腳夾住、控制被害人，往返途中各強摸胸部1次。

被告楊男否認猥褻，辯稱當天小莉說要抽菸，他騎車載她出去買菸，而她坐在前座，身體晃來晃去，他怕摔倒，才用手去扶她的肚子，沒有撫胸或襲胸。

法官不採信楊男辯詞，認為楊男與被害人不相識，卻無端贈與金錢、邀約外出購物，已違常情，雖然被害人不良於行，但仍能乘坐機車後座，被告強拉小莉坐前座，涉嫌以手碰觸對方身體隱私部位，判他3年6月徒刑。

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