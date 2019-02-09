中油招考93分重考僅26分 16人遭解雇14人敗訴

2019-02-09 15:56

〔記者黃良傑／高雄報導〕中油2016年10月招考雇員驚傳舞弊疑案，經檢調偵辦後，中油對錄取員工出奇招，重考國、英兩科，多達16人重考分數和當初得分差很大，還有人原本93分重考竟只26分！該16人全遭解雇，其中14人控告中油違法解雇，但一審均敗訴，其中3人放棄上訴。

黃姓男子等人14人向高雄地院、橋頭地院提告，指2016年間參加中油105年雇員甄試，先後通過筆試及口試，放榜後於2017年1月收到錄取通知書，不料隔月報到，中油派人以開座談會名義，將他們載到宏南教室進行臨時考測，並稱考試成績不做任何考核依據，當作日後分發單位參考，因此許多當時作答不用心，不是用猜的就是隨意寫完就交卷。

不料，該16人遭質疑上次考試舞弊，才會完全一樣的題目，分數落差如此大，要求主動離職被拒，1個多月後，中油以參加基本能力測試結果不符合業務需求、無法勝任工作等理由將16人解雇。

黃男等人主張考試未舞弊，錄取後雖是試用人員，應受勞基法保障，資方竟只以1次臨時測驗結果作為解雇依據，不等試用6個月期滿再評估，控訴中油違法解雇，中油抗辯強調，黃男等人招考成績名列前茅，還高出往年高分許多，因有舞弊檢舉，為測試新進人員基本實力是否符合業務需求，才會在於2017年2月報到時，針對高雄地區錄取的64人，再以相同題目重考1次。

結果有16人分數落差比例超過30%，黃男原考93.75分，重考竟只26.25分，洪姓男子原考96.25分，重考只得35分等，分數落差至少32.5分，最多還有相差67.5分的，顯見黃男等人均未達公司需要的任用資格，因試用期間並非正式雇用。

兩個法院審理後都認為試用期員工，不適用解雇最後手段性原則，加上黃男等人無法證明重考時，監考員是否曾宣稱「成績不會用做考核依據」，認為資方考量員工做事、考試草率，確有不適任情形，裁定中油於試用期間終止勞動契約，屬合法且有效，判黃男等14人敗訴。

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