板橋5樓民宅氣爆 頂樓加蓋奇蹟未損傷

2019-02-09 15:39

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市板橋區新海路民宅今天凌晨2時20分許發生氣爆，造成5樓起爆戶以及4樓鄰居共5人輕重傷， 起爆戶鐵窗、雜物被炸到1樓地面，新北市政府環保局目前已經清出約10.5噸的雜物和水泥塊，仍持續作業；結構技師則判定建物結構並未受損，僅需清理受損隔間牆以及外牆，頂樓6樓的加蓋建物更奇蹟似的未受損。新北市府表示，今天會完成清理以及拆除工作。

發生氣爆的一家四口皆為喑啞人士，以撿拾資源回收物維生，家中堆滿大量資收物、雜物，長期遭周邊住戶抱怨影響環境衛生，新北環保局則指出，《廢棄物清理法》無法約束家戶屋內環境，僅能勸導。

新北市工務局則指出，結構技師鑑定建物並未受損，已出動機具拆除受損的5樓隔間牆、外牆，外牆部分暫時以帆布覆蓋遮雨；而4樓與5樓間的樓地板龜裂，後續需修復。

侯友宜早上率社會局、消防局等慰問傷者，新北市副市長謝政達至新海路災害現場協助災民環境清理，並指示市府團隊盡速完成火災原因調查、協助環境清理、辦妥安置收容作業及後續復原。

新北市府表示，屋主母子3位民眾後續離院，將由公所協助安置；4樓3名住戶已安置於旅社，環保局也留1組人力（30人）進行最後環境清理；工務局派遣結構技師至現場進行建築物結構受損勘查，及拆除受損外牆危險物件。

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