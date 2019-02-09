中客單車環台誤上國道 驚喜體驗台灣最美風景

2019-02-09 15:05

〔記者吳政峰／台北報導〕31歲中國籍陳姓男子帶著1輛腳踏車，隻身搭船來台環島，未料才剛啟程就誤上高速公路，在寒風細雨中慌得不知所措，幸好被熱心的駕駛發現，引導他到避車彎待援，隨後警察也貼心幫他把車子載下國道，讓初來乍到的他充滿著濃濃的台灣溫暖。

陳男對台灣風情嚮往已久，春節期間帶著腳踏車從福建上船，打定實踐環台夢，9日上午抵達基隆港，冒著冷冽的風雨獨自騎向首站台北，但他不熟悉路況，誤騎上國道1號基隆端匝道，一路上只有他孤伶伶的一輛腳踏車，身邊汽車急速駛過，令他非常惶恐。

有個轎車駕駛在南下2.4公里處看到陳男誤上國道，趕緊減速將他引導到較安全的避車彎，幫忙向警方求助，國道警察汐止分隊警員廖文豪與朱婕玲獲報立刻到場協助，熱心駕駛才放心離去。

警方先通報內湖工務段，請他們派工務車來載腳踏車，再用「紅斑馬」把陳男載到就近的五堵交流道底下的平面道路取車，讓他的環台工具多了部BMW！陳男脫險後，不斷向員警道謝，跨上他的腳踏車，繼續未完的環台之旅。

國道警察說，北部地區交流道鄰近都會區，容易有誤上高速公路情況，呼籲民眾騎乘機車或腳踏車應注意道路標誌及標線，以免發生誤上國道的危險狀況；若不小心誤上國道，應立即停靠路肩撥打1968或110求援，警方會立即到場協助，車輛部分則會請工務段或救援隊載運下交流道，以維安全。

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