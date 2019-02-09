板橋新海路氣爆畫面曝光！住戶嚇到跳牆逃生

2019-02-09 13:05

〔記者吳政峰／台北報導〕新北市板橋區新海路430巷一間公寓5樓9日凌晨2時許發生氣爆，造成5人受傷，威力之大，連陽台外牆都被震垮，數十公尺外的監視器也因此劇烈晃動，一名民眾甚至嚇到跳牆逃生，一度腿軟。

監視器畫面顯示，氣爆當下大量碎片從天而降，鏡頭不斷抖動，一名男子隨後從二樓爬出，並縱身跳下一層樓高的牆面，踉蹌逃生，邊跑邊往上看，不知發生什麼大事，幸好僅受驚未受傷。

據了解，起爆的5樓內共有3名瘖啞人士，分為38歲李女及28歲、23歲的林姓兄弟，李女是林兄的前女友，疑有毒品前科，近日心情不佳，透露輕生念頭，未料9日就發生氣爆。

屋主為林姓兄的的母親楊女，氣爆前7分鐘才離開家裡外出做資源回收，返家驚見家裡被炸成廢墟，一度激動地懷疑是李女引爆瓦斯，而後又改口為可能是有人洗澡開瓦斯未注意才釀災。

警方表示，5名傷者除了5樓的3人遭火吻，還有4樓與3樓的兩名住戶被割傷，目前除了李女與林弟仍在加護病房以外，餘3人均已出院；林兄表示，案發前未和李女吵架，鄰居也說未聞未見兩人爭執，不過現場有一桶開啟的瓦斯桶，事故原因仍待警方釐清。

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