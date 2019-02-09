失智老婦楊梅交流道口徘徊找兒 桃園警助返家

2019-02-09 13:03

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕設籍新北市患有失智症的7旬老婦，昨天下午因失智症發作，獨自一人在桃園市楊梅交流道匝道口徘迴，楊梅警分局員警巡邏經過發現，立即上前阻擋上匝道車輛，並將老婦帶離，警方經人臉辨識聯繫上老婦家屬，順利將老婦送回家。

警方表示，楊梅警分局草湳派出所警員葉欣梅、鄭紹泳及劉蕙瑜，昨天下午5點20分巡邏行經楊梅交流道匝道口，發現老婦在上匝道口處徘徊，由於當時是交通尖峰時段，上匝道車流量大，車子呼嘯而過，情勢相當危險，員警立即阻擋上匝道車輛，並將老婦帶離匝道、帶回派出所。

被帶回派出所的老婦由於驚魂未定，久久無法言語，經員警不斷的言語安撫，情緒才漸漸平復，透露自己是要找兒子才走到匝道口，但除了知道自己叫什麼名字，其他的都記不得了。

員警經人臉辨識系統及老婦提供的姓名，一一比對年籍資料，終於查出老婦姓氏，且設籍在新北市，經電話連繫上老婦女兒，得知老婦目前住在楊梅其子家中。

老婦兒子到派出所時向員警表示，母親失智多年，因過年家中大小都在忙，不知母親何時外出，直到要吃飯才發現母親不見，全家人急得如熱鍋上的螞蟻，四處找人，接到警方通知找到母親，全家人才卸下心頭大石，感謝員警危難中對母親的協助與照護，「不然不知道會不會發生什麼危險」。

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